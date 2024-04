Rik De Mil komt voor het eerst terug op zijn ontslag bij KVC Westerlo na salonremise

Volg Westerlo nu via WhatsApp!

Rik De Mil heeft dit seizoen twee ploegen kunnen redden. Eerst KVC Westerlo en nadien Charleroi. Bij die eerste liep het echter toch niet helemaal zoals gehoopt.

Rik De Mil kwam bij KVC Westerlo en kon de club helpen er terug bovenop te komen. Hij haalde de Europe Play-offs met de Kemphanen, al werd achteraf vooral gesproken over de laatste vijf minuten van de reguliere competitie.

Toen stopten Westerlo en KRC Genk allebei met voetballen. Beide ploegen waren tevreden met een 1-1 uitslag en de bal werd wat rondgespeeld.

Voor Rik De Mil waren de gevolgen groot. Hij werd ontslagen bij de club. "Of ik er slecht van geweest ben? Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat hoef ik niet weg te steken", vertelde hij bij Sportweek volgens Sporza.

"Het is absoluut niet gegaan zoals er door sommigen gezegd en geschreven is. Gelukkig heb ik de waarheid naar boven kunnen brengen op een serene manier, niet door te roepen in de pers", gaat De Mil verder.

Na zijn ontslag ging hij bij Charleroi aan de slag. "Ik ben blij dat de waarheid naar boven is gekomen en dat ik ben vrijgesproken, maar dat maakt die weken niet minder moeilijk." Hij heeft geen wrang gevoel tegenover Westerlo. "Neen, zo zit ik niet in elkaar. Ik koester de mooie momenten."