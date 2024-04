Marc Degryse ziet groot probleem bij Anderlecht in de titelstrijd

De titelstrijd zal nog enorm spannend worden in de Jupiler Pro League. Ondertussen zijn er nog drie clubs in de race.

Anderlecht heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge, Union SG won overtuigend met 4-1 van Antwerp en Club Brugge boekte een 0-3 zege op het veld van KRC Genk.

Zo staan alle clubs bovenaan plots wel heel dicht op elkaar. Anderlecht blijft leider met 42 punten, Club Brugge staat tweede met evenveel punten terwijl Union SG op de hielen zit en 41 punten telt.

Marc Degryse ziet alvast wat het verschil kan maken in zo'n spannende titelstrijd. "Weet je, elke goeie ploeg heeft zo een speler nodig. Iemand die zijn team bij de hand neemt. Bij Club is Vanaken de dirigent, bij Union is dat Puertas. Die hebben de sleutel in handen om de titel over de streep te trekken", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Alleen vindt Degryse zo'n speler niet bij paars-wit... "Bij Anderlecht zoek ik ook zo’n dirigent, maar ik vind hem niet. Thorgan Hazard is lange tijd out. Al hadden we dit seizoen al te weinig de beste Hazard gezien."

"Dreyer kan die rol enigszins opnemen, maar ook hij was niet fit. Luister, ik kan niet voorspellen wie kampioen wordt. Uiteraard kán het voor Anderlecht. Maar Union en Club spelen wél kampioenenvoetbal", besluit hij.