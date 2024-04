Club Brugge moet serieus opletten: Fiorentina pakt keihard uit in eigen competitie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge zal het donderdag opnemen tegen Fiorentina. Club kon zich goed voorbereiden door twee keer van KRC Genk te winnen, maar ook de Italianen staan op scherp...

Club Brugge heeft afgelopen week twee keer tegen KRC Genk gespeeld. Blauw-zwart won beide wedstrijden, eerst met 4-0 en nadien met 0-3.

Het was duidelijk een goede voorbereiding voor de uitwedstrijd tegen Fiorentina. Blauw-zwart zal donderdag naar Firenze trekken om daar de heenwedstrijd van de halve finales van de Conference League te spelen.

Maar ook Fiorentina staat op scherp en wil voor de finale gaan. De Italiaanse club heeft zondag met 5-1 gewonnen van Sassuolo.

Na een kwartier spelen kwam Fiorentina al 1-0 op voorsprong. Maar pas na de rust volgde de afslachting. In de 54e minuut maakte Lucas Martinez er 2-0 van, voor Kristian Thorstvedt (ex-KRC Genk) de 2-1 maakte.

De doelpunten begonnen snel op te volgen. in minuut 58 zorgde Gonzalez voor de 3-1, weer vier minuten later trapte Barak de 4-1 binnen en opnieuw vier minuten later stond de 5-1 op het scorebord. Zo scoorde Fiorentina vier keer op twaalf minuten.