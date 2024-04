Brian Riemer zoekt excuses voor slechte spel van Anderlecht, maar brengt ook hoopvol nieuws

Anderlecht slaagde er vorige week niet in om 6 op 6 te pakken tegen Cercle Brugge en zag Club Brugge en Union opnieuw dichterbij komen. Brian Riemer zoekt toch wat excusus.

Anderlecht had met Cercle Brugge misschien wel de minste tegenstander in de dubbele confrontatie van vorige week. Paars-wit won thuis wel met 3-0, maar bleef in de uitwedstrijd steken op een 1-1 gelijkspel.

Vooral de tweede helft op bezoek bij Cercle was bijzonder pover. Anderlecht ging te veel mee in het spel van Cercle en begon zelf met het pompen van lange ballen. Het gebrek aan kwaliteit was duidelijk merkbaar.

Anderlecht-coach Brian Riemer somde dan ook de lijst met geblesseerden op. "Yari Verschaeren, Anders Dreyer, Thorgan Hazard... Dat zijn drie van de beste profielen in onze competitie. We moesten rekenen op andere types."

Verschaeren, Dreyer en Schmeichel terug tegen Union?

De Deen zocht dus wat excuses, maar kan wel hoopvol zijn. Verschaeren trainde vorige week al mee, Dreyer en Schmeichel zouden zondag ook opnieuw beschikbaar kunnen zijn. Zij zouden het niveau opnieuw omhoog kunnen krikken.

"We gaan geen domme beslissingen nemen, maar we doen wel alles wat we kunnen om ze speelklaar te krijgen. Het zijn drie jongens die voor een groot deel zullen bepalen of we de titel binnenhalen."