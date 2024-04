KAA Gent gokt op twee paarden: 'Niet alleen Besnik Hasi, maar ook deze coach van andere Belgische topclub werd gepolst'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Besnik Hasi stopt volgend seizoen als coach van KV Mechelen. De kans lijkt héél groot dat hij bij KAA Gent aan de slag zal gaan. Al wedden de Oost-Vlamingen op twee paarden...

We schreven vorige week al dat Besnik Hasi dé topkandidaat is om de nieuwe coach te worden van KAA Gent. De Buffalo's hadden via een tussenpersoon al contact met de oefenmeester van KV Mechelen, maar die laatste liet weten dat hij pas na het seizoen wil babbelen.

Het is echter héél duidelijk dat de intentie bij alle partijen héél duidelijk is. Gent wil Hasi en de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht is meer dan gecharmeerd door het aanbod.

© photonews

Al is er nog niet over cijfertjes gesproken. Die cijfers in het contract zijn overigens hét breekpunt geworden met KV Mechelen. Al zal Sam Baro wel iets verder kunnen gaan dan de concullega's Achter De Kazerne.

Sacha Tavolieri oppert overigens dat Gent op twee paarden gokt. Ook Wouter Vrancken blijft een optie om Hein Vanhaezebrouck op te volgen. De huidige coach van KRC Genk geniet in Limburg niet langer het volle vertrouwen. Bovendien zorgt zijn verleden als speler bij De Buffalo's voor een extra pigment.

Wie wordt de nieuwe coach van KAA Gent?

Het blijft overigens wachten op duidelijkheid als het over de toekomst van Vanhaezebrouck gaat. De coach van Gent zat de voorbije weken meermaals samen met Club Brugge. Hij is er dé topkandidaat om de nieuwe Technical Director te worden. Al zal ook die witte rook pas na het seizoen te zien zijn.