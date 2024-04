Verrassing van formaat! Niet Broos of Dury, maar Vanhaezebrouck is dé topkandidaat om Technical Director van Club Brugge te worden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hein Vanhaezebrouck stopt na het seizoen als coach van KAA Gent. Het is echter larie dat hij ook uit de voetbalwereld zal stappen. Meer zelfs: de gesprekken met een andere Belgische topclub zijn lopende.

Hein Vanhaezebrouck werd een tweetal maanden geleden al op de hoogte gebracht dat een contractverlenging bij KAA Gent niet aan de orde is. Sam Baro wil naar een structuur met coach én technisch directeur. In praktijk heeft Vanhaezebrouck die twee petten op.

De afscheidnemende coach van De Buffalo's bleef echter niet bij de pakken zitten. De voorbije weken zat Vanhaezebrouck meermaals rond de tafel met Bart Verhaeghe en Bob Madou. Leuk om weten: de voormalige coach van RSC Anderlecht werd al gelinkt aan Club Brugge.

© photonews

De kans is echter klein dat Vanhaezebrouck ook effectief als coach aan de slag gaat in het Jan Breydelstadion. Karel Geraerts, Ruud van Nistelrooy en vooral Nicky Hayen zijn de drie resterende namen om dat zitje in de dug-out op te volgen.

Club Brugge ziet in Vanhaezebrouck dé ideale man om de nieuwe Technical Director te worden. Ook Hugo Broos en Francky Dury werden al voor die functie genoemd, maar Verhaeghe ziet in Vanhaezebrouck een betere match. Vooral de taakomschrijving is op zijn lijf geschreven.

De blauw-zwarte Technical Director moet zich niet bezighouden met transfers en contractverlengingen, maar is het klankbord van de coach en moet ervoor zorgen dat het DNA van Club Brugge wordt gerespecteerd door de coach. Zou Hein hier zichzelf ook in zien? Wordt ongetwijfeld vervolgd.