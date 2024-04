'Sam Baro wil Gent laten evolueren naar deze structuur en daarom is er géén plaats voor Vanhaezebrouck'

Hein Vanhaezebrouck is volgend seizoen niet langer de coach van KAA Gent. Sam Baro hakte die knoop enkele maanden geleden al door. En de eigenaar twijfelde géén seconde aan die beslissing.

Het nieuws komt allesbehalve als een verrassing. Sam Baro is sinds dit seizoen eigenaar van KAA Gent. Al vanaf dag één is de ondernemer van mening dat Hein Vanhaezebrouck véél té véél macht heeft.

Ivan De Witte en Michel Louwagie lieten de openlijke kritiek van hun coach meermaals aan zich voorbij gaan, maar dat is niet het geval bij Baro. De woorden van Vanhaezebrouck bleven wél elke keer hangen.

© photonews

"De coach heeft twee sleutels in onze club", reageerde Baro enkele maanden geleden toen Vanhaezebrouck het transferbeleid in de media in vraag stelde. "Hij is coach én technisch directeur."

"Hij draagt officieel de titel niet, maar heeft wel de pet op. Dat is uitzonderlijk. In geen enkele andere Belgische club heeft de coach meer inspraak."

Hoe ziet de toekomstige structuur van KAA Gent eruit?

Baro kondigde op dat moment al een verandering aan. De Buffalo's van de toekomst zullen met een andere structuur worden. Bijna alle sportieve macht bij één persoon? Dat zal niét meer gebeuren."

Het Laatste Nieuws weet dat Baro niet alleen op zoek gaat naar een nieuwe coach. Ondertussen is ook de zoektocht een naar een technisch directeur bezig. De officiële titel: Manager Sports.

De nieuwe coach zal verantwoording moeten afleggen aan die technisch directeur. Dat zal dus niet Vanhaezebrouck zijn. Al zagen we het ook niet gebeuren dat hij in zijn Gent verantwoording zou afleggen…