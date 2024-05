Franky Van Der Elst houdt zich niet in over Antwerp: "Da's zever, zo werkt dat niet"

Royal Antwerp FC speelt zondagmiddag tegen Club Brugge. Vier dagen later staat de bekerfinale tegen Union SG op de agenda.

Royal Antwerp FC heeft tot nu toe geen goede play-offs achter de rug. De regerende landskampioen en bekerwinnaar heeft het moeilijk en krijgt zondag ook nog eens een Club Brugge dat in een goede flow zit tegenover zich.

Franky Van Der Elst gelooft er alvast niet in dat Mark van Bommel spelers zal sparen richting de bekerfinale.

“Ik denk dat Antwerp nu meer gebaat is met een goed resultaat dan door te zeggen: deze match laten we nu eens aan ons voorbijgaan. Ik zou m'n beste elf zetten. Club is voor Antwerp altijd ne serieuze lap voor een stier , dat heb ik zelf vaak genoeg ondervonden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Heel voorzichtig in bekerfinale

En spelers die zelf niet voluit gaan, daar gelooft de analist al helemaal niet in. “Die redeneringen, ik krijg daar een beetje de wiebes van. Ik heb nog nooit een match gespeeld met in m'n achterhoofd: binnen drie dagen is het een andere match. Dat ze nu zeggen dat Antwerp al twee à drie weken met de bekerfinale bezig is… da's zever. Zo werkt dat niet in een kleedkamer.”

De match tegen Club Brugge kan voor Antwerp wel eens het moment worden om terug op te staan. En dan is de beker winnen plots ook weer heel dichtbij, zeker nu niemand verwacht dat ze het donderdag zullen halen van Union SG.

“Antwerp zal een hoger niveau moeten halen, maar 't zou niet de eerste keer zijn dat een niet-favoriet het haalt. Na de match tegen Union heeft Van Bommel Union op anderhalve minuut vier, vijf keer een counterploeg genoemd. Ik denk dat Antwerp het héél voorzichtig gaat aanpakken.”