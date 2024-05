Verrassing in basisopstelling van Club Brugge en toch wel zware klap voor Jackers

Club Brugge start vandaag met Simon Mignolet in doel tegen Antwerp. Dat is opvallend, want de meeste waarnemers dachten dat Nordin Jackers wel beloond zou worden voor zijn prestaties van de afgelopen weken.

Maar Jackers zit zelfs niet op de bank. Het is zijn beurt om geblesseerd toe te kijken. Het gaat om een lichte blessure, maar ze komt in ieder geval heel ongelegen nu de 26-jarige doelman eindelijk zijn kans had gekregen. Nu goed, het was sowieso niet de bedoeling om Mignolet tot het einde van de play-offs aan de kant te laten. De ervaring van de voormalige international is van onschatbare waarde in deze fase van de competitie. Johan Boskamp had nochtans een duidelijke mening over het keepersdebat bij Club Brugge. Mignolet ontbrak vijf weken door een hamstringblessure. Hij miste zo acht matchen waarin Jackers het goed deed. "Doe mij maar Jackers", zei Boskamp gisteren nog in HBvL. "Je kan niet zeggen dat Club het slecht doet sinds dat ventje in doel staat, toch? Ik zie geen reden voor Hayen om nu plots te veranderen en voor Mignolet te kiezen." De omstandigheden hebben er echter anders over beslist.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Club Brugge nu live op Voetbalkrant.com.