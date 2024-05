🎥 Te goed voor de MLS! Messi en Suarez maken onder hun beidjes Vanzeir en co belachelijk

't Is eigenlijk een 'cheat code', zowel Lionel Messi als Luis Suarez in je ploeg hebben in de MLS. Die twee zijn zelfs op gevorderde leeftijd nog veel te goed voor die competitie. Dat mochten Dante Vanzeir en zijn New York Red Bulls gisteren ondervinden.

Het werd 6-2 en Messi zorgde voor vijf assists terwijl Suarez een hattrick scoorde, drie keer op aangeven van zijn maatje. Nochtans had Vanzeir op het halfuur New York RB op voorsprong gezet.

Voor Messi het signaal om er na de rust een show van te maken. Bij de eerste assist van de kleine Argentijn was het zijn Paraguayaanse teamgenoot Matias Rojas die na een slimme pass van Messi genadeloos uithaalde in de verre hoek.

Amper twee minuten later stond ook Messi zelf op het scorebord. Na een goede interceptie zette Luis Suarez zijn partner van Barcelona voor de doelman van New York en dan was voor de 36-jarige Argentijn natuurlijk kinderspel: 2-1!

Bij de 3-1 in de 62e minuut toonde het Argentijnse wonderkind opnieuw zijn klasse met een prachtige steekpass voor Rojas, die zijn tweede doelpunt van de avond koelbloedig over de bezoekende keeper stuurde.

Suarez had tot twintig minuten voor tijd nog niet gescoord, maar de Uruguayaan had niet veel tijd nodig om drie keer de netten te vinden. In slechts twaalf minuten voltooide Suarez zijn hattrick, steeds op aangeven van Messi.

That Messi to Luis Suarez connection is unstoppable! @LuisSuarez9 scores off the volley for his 8th goal of the season and @InterMiamiCF is cruising. pic.twitter.com/5QQAdvp93R — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024

MESSI TO LUIS SUAREZ AGAIN! 😱



Incredible run from the goat to set up his fourth assist as @LuisSuarez9 bags the brace. pic.twitter.com/wG0LCRPx6S — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024