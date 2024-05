Straf! 'RSC Anderlecht wil nieuwe keeper halen bij Duitse topclub'

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt op zijn sociale media dat RSC Anderlecht al enkele gesprekken had met Bayern München en nog steeds in onderhandeling is om doelman Daniel Peretz volgend seizoen naar het Lotto Park te halen.

Het zou gaan om een uitleenbeurt, zonder aankoopoptie. Peretz zelf ziet de deal helemaal zitten, zo klinkt het. Deze zomer trekt hij wel naar de Olympische Spelen, waardoor hij een deel van de voorbereiding zou missen.

Wat de plannen van RSC Anderlecht met Peretz zijn is niet meteen duidelijk. Het kan zijn dat Kasper Schmeichel andere oorden opzoekt, maar Peretz zou ook wel eens de vervanger van Colin Coosemans of Mads Kikkenborg kunnen zijn.

Peretz is een 24-jarige doelman uit Israël. Hij meet 1m90. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 4 miljoen euro. Hij arriveerde vorig jaar in Duitsland en tekende er een contract tot 2028.

🚨🟣 EXCL. Sporting #Anderlecht currently in TALKS with #FCBayern to SIGN Daniel Peretz next season !

🗣️ Several meeting already happened between clubs, and still ongoing.

🧤 Keeper’s keen on the move.

💰 Discussions are made on the basis of a loan deal WITHOUT an option to… pic.twitter.com/Dwdzd6wutG