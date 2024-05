🎥 Ongezien! Spelers gooien vuurfakkels terug naar... eigen supporters

De wedstrijd begon veelbelovend voor Troyes, dat absoluut een overwinning nodig had om degradatie voorlopig af te wenden. Simon Elisor bracht hen na negen minuten op een 1-0 voorsprong, maar de Nederlander Nick Venema trok het spel na een uur weer gelijk naar 1-1.

Dit bleef zo tot in de 89e minuut, toen de ultra's van de thuisploeg er genoeg van hadden. De Troyes-supporters richtten zich op de bezoekende doelman Jean Louchet en begonnen met het gooien van rookbommen en vuurwerk naar de Franse keeper.

Voor Junior Olaitan en zijn teamgenoten was de maat vol en de spelers van de thuisploeg gooiden de rookbommen terug het publiek in. De Troyes-supporters zongen ook 'Merci City'.

Als een verwijzing naar de clubeigenaar, City Football Group, die ook clubs als Manchester City, Lommel en Girona onder zijn hoede heeft. De wedstrijd werd uiteindelijk stilgelegd en niet meer hervat.

Met nog twee speeldagen te gaan heeft Troyes zeven punten minder dan Duinkerke, de eerste veilige ploeg. Er hangt hen nu ook een zware straf en geldboete boven het hoofd, waardoor degradatie helemaal onafwendbaar wordt.

A dark night for Troyes. Their home match vs Valenciennes is abandoned as fans throw flares onto pitch, and some players throw them back into stands! Troyes are on the brink of successive relegations. Owned by the City Football Group, fans ironically chant "Merci City". pic.twitter.com/ocRWes9igx