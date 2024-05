📷 Zo goed als rond: 'KAA Gent stelt sportief directeur aan'

Vorig jaar werd Sam Baro de nieuwe eigenaar van KAA Gent. Hij werkte zich een seizoen lang in, maar zet voor volgend seizoen de nieuwe lijnen uit. Baro wordt de nieuwe voorzitter en krijgt een nieuwe structuur naast zich.

Baro gaat in de eerste plaats voor een nieuwe trainer. Hein Vanhaezebrouck wordt bedankt voor bewezen diensten. De optie voor het extra seizoen in zijn contract wordt niet gelicht. Wouter Vrancken lijkt de grootste kandidaat om Vanhaezebrouck op te volgen.

Met een reeks aan uitgaande transfers werd in de wintermercato ook al afscheid genomen van heel wat spelers. De kern voor volgend seizoen zal er dan ook totaal anders uitzien, met heel wat nieuwe namen, maar ook veel kansen voor jonge talenten.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri komt er nu ook een sportief directeur bij de Buffalo’s. De keuze zou daarvoor gevallen zijn op Arnar Vidarsson, momenteel nog trainer van Jong Gent. Hij vult daarmee een deel van de job van Michel Louwagie op. Naast Vidarsson zou er nog een manager voor niet-sportieve zaken aangesteld worden.

De zaak zou zo goed als rond zijn. Het is dan ook wachten op het moment dat de club een officiële aankondiging doet van de aanstelling.

🔵 Infos #KAAGent :

🦬 Buffalos are set to appoint Ardar Vidarsson as new sports director. Ex-U23 coach of Jong Gent could here receive big responsibilities.

⌛️ Wait&See ! #mercato #JPL pic.twitter.com/idPAyH9I6i