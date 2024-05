Vader van Zeno Debast spreekt klare taal over vertrek bij Anderlecht

Zeno Debast speelt met RSC Anderlecht voor de titel. Al is hij in zijn achterhoofd ook bezig met zijn zomertransfer.

Extra druk brengt de titelstrijd niet met zich mee voor Zeno Debast, zo vertelt zijn vader Raf in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Jeugdspelers van Anderlecht zijn het ook gewoon om vanaf jonge leeftijd prestigieuze toernooien voor veel volk te spelen. Het kan in die laatste wedstrijden nog alle kanten op. De perceptie is dat Anderlecht van de drie titelkandidaten op dit moment voetballend ondermaats is. Ik begrijp dat, ook wij zouden liever dominant combinatievoetbal zien. Maar finaal tellen de punten”, klinkt het.

20 miljoen euro

De titel pakken zou een mooi afscheidscadeau zijn voor Debast, want zoals de kaarten nu liggen wil Anderlecht cashen op de verdediger, net als het dat vorig jaar deed op Bart Verbruggen. De doelman vertrok voor 20 miljoen euro en dat bedrag zou paarswit ook willen krijgen voor Debast. Sporting Lissabon lijkt op dit moment het meest concreet.

“Hij wil zich volledig focussen op de resterende wedstrijden en wij leven voor 200% mee. De mogelijkheid dat hij vertrekt, is er zeker, maar op dit moment is er niets afgerond”, vertelt vader Debast nog vlug erbij.