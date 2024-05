Peter Maes komt met vingerwijzing na "mooiste moment uit zijn carrière"

Peter Maes speelde kampioen met Willem II. Hij ziet het als het hoogtepunt van zijn carrière, na alle ellende die hij meemaakte.

Vier titels en een beker pakte Maes als speler bij Anderlecht. Als coach promoveerde hij met KV Mechelen en won hij twee keer de beker met Lokeren, maar de promotie met Willem II naar de Eredivisie is voor hem toch het mooiste moment uit zijn carrière.

Daar hebben de omstandigheden van de zaak ‘Propere Handen’ zeker mee te maken. Maes kwam vorig jaar tot een schikking met de fiscus en ging daarna aan de slag bij Willem II in de Nederlandse tweede klasse.

“De manier waarop ik na het losbarsten van die zaak door de media en het voetbalmilieu ben afgeschreven, daar heb ik het nog altijd heel moeilijk mee. Dit is dus wel een soort van revanche, ja”, wijst hij met de vinger in Het Belang van Limburg.

Geen kans in België

“In België kreeg ik geen kans meer, dus heb ik me in Nederland ondergedompeld in een totaal andere voetbalcultuur. Om dan dit te beleven en neer te zetten, net voor mijn zestigste verjaardag en na alles wat er de laatste jaren is gebeurd, dat doet wel iets met een mens.”

Het contract van Maes loopt volgende maand af. Over een verlenging is er voorlopig nog niet gesproken, maar hij hoopt alvast aan de slag te kunnen blijven in Tilburg. “Ik ben hier in september begonnen met een missie en daar ben ik in geslaagd. Nu moeten we kijken of we een vervolg kunnen schrijven aan dit mooie verhaal”, besluit Maes.