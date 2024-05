🎥 Onverwacht! Bart Verhaeghe tijdens de rust van match op Fiorentina in kleedkamer

Club Brugge verloor donderdag met 3-2 van Fiorentina. Woensdag moet blauwzwart het in het eigen Jan Breydelstadion afmaken.

Op voorhand zou Club Brugge misschien wel getekend hebben voor een 3-2-nederlaag op bezoek bij Fiorentina, maar nu de match achter de rug is beseffen ze bij blauwzwart dat er wel degelijk veel meer in zat.

Toch is het hoopgevend voor de terugmatch van de halve finale in de Conference League. Club Brugge moet het in eigen huis dan wel zien te doen, komende woensdag. Met twee doelpunten verschil winnen, of gokken op strafschoppen als het met één doelpunt verschil wint.

Verhaeghe in kleedkamer

Op hun sociale media heeft Club Brugge een filmpje van een goede minuut gelost als terugblik op de wedstrijd in Firenze. Daar is te zien dat trainer Nicky Hayen de spelers vraagt om intensiteit te tonen.

Ook voorzitter Bart Verhaeghe duikt tijdens de rust in de kleedkamer op. Hij probeert de spelers een hart onder de riem te steken en een extra duwtje te geven om er helemaal voor te gaan. Hayen werkt nauw samen met het bestuur, zo liet hij deze week nog weten. Ook over sportieve zaken. De mooie beelden kan je hieronder bekijken...