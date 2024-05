Nicky Hayen verrast met uitspraken over zijn relatie met het bestuur van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicky Hayen heeft Club Brugge weer op de rails gekregen. Het sprookje blijft voorlopig nog steeds duren sinds het ontslag van Ronny Deila.

Club Brugge raakte onder Ronny Deila in het slop, maar na het ontslag van de Noor wist Nicky Hayen heel snel het tij te keren. En dat positieve verhaal blijft voorlopig maar duren, met ook een halve finale in de Conference League tot gevolg.

Hayen legde zijn oor te luister bij de spelers en die aanpak heeft gewerkt. “We hadden het idee om op restaurant te gaan met een paar groepjes. We hebben gewoon gebabbeld. Niet alleen over het sportieve, ook over hun privé”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

Maar ook met het bestuur zit hij vaak in overleg en dat lijkt het grote verschil met Ronny Deila te zijn. De ex-trainer van blauwzwart hield niet van pottenkijkers en deed graag zijn eigen ding.

Nieuw contract voor Hayen?

“Ik heb altijd zo gewerkt. De dag voor de match leg ik uit hoe we het willen aanpakken. En vraag ik de mening van de bazen. Iedereen die nauw bij Club betrokken is, heeft verstand van voetbal. Ik zou wel zot zijn om al die knowhow zomaar te negeren”, verrast Hayen.

Of hij trainer blijft bij Club Brugge, daarover wordt pas na het seizoen overlegd. “Mijn makelaar en ik hebben zelfs geen garanties gekregen dat ik binnen Club een functie behoud. Ik ga me er het hoofd niet over breken: de toekomst kun je niet voorspellen”, besluit hij.