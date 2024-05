Transfernieuws en Transfergeruchten 05/05

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 05/05 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

Club Brugge gaat Anderlecht achterna en trekt vol de kaart van Scandinavische markt met nieuw Zweeds talent

De Scandinavische spelers vallen in de smaak bij de ploegen in de Jupiler Pro League. Club Brugge is een van de clubs die de afgelopen jaren het meest van hen heeft geprofiteerd. (Lees meer)