Lommel-coach Steve Bould blikt vooruit op terugwedstrijd tegen Kortrijk en verklapt al hoe zijn ploeg zal spelen

Lommel SK heeft in eigen huis met 0-1 verloren van KV Kortrijk. Daardoor staat het zondag nog voor een zeer belangrijke opdracht.

Lommel had kansen genoeg om te scoren, maar vergat het steeds af te maken. Kortrijk had zo genoeg aan een strafschopdoelpunt van Kadri om de overwinning over de streep te trekken.

"We weten dat het moeilijk zal worden, zij spelen thuis dus het zal een heel ander verhaal worden", begint Lommel-coach Steve Bould vooruit te blikken. "Maar het is iets om naar uit te kijken."

Bould lijkt er best veel zin in te hebben. "Het is eigenlijk best spannend. We kijken er allemaal naar uit en dan zullen we wel zien."

Hij verklapt ook al dat zijn ploeg op dezelfde manier zal spelen. "Ik ga mijn aanpak niet veranderen denk ik. We proberen te domineren als we dat kunnen. We weten dat we technisch goed moeten zijn, anders pakken ze ons."

Een verplaatsing naar KV Kortrijk zal altijd moeilijk zijn, maar het schrikt Bould niet af. "Daar zijn we goed van op de hoogte, maar we houden van uitdagingen."