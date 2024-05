Verrassing van formaat in de maak: Hoefkens niet naar Mechelen, dat weer aan... Hasi denkt

De stoelendans onder de Belgische trainers is verre van over. Carl Hoefkens, de gedoodverfde opvolger van Besnik Hasi bij KV Mechelen, lijkt voor een ander avontuur te gaan kiezen. En Malinwa? Die trekken weer de kaart van plan A.

Carl Hoefkens (45) kiest niet voor KV Mechelen en wordt naar verwachting de nieuwe coach van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda, weet Het Nieuwsblad. NAC speelt momenteel de promotie-play-offs in Nederland en maakt dus nog kans om te stijgen naar de Eredivisie.

Hoefkens zou er Jean-Paul Van Gastel opvolgen en heeft al vergevorderde onderhandelingen achter de rug. Voor Hoefkens wordt het nieuwe lucht opsnuiven nadat hij eerder trainer van Club Brugge en Standard was.

Ook Jonas De Roeck was in beeld bij NAC, maar nadat Antwerp op de proppen kwam, vielen die onderhandelingen stil. De Roeck wordt waarschijnlijk snel aangesteld als de nieuwe trainer van The Great Old.

Dan toch Hasi?

Wie gaat Malinwa dan wel onder zijn hoede nemen nu de hoofdkandidaat heeft afgezegd? Volgens de geruchten is Besnik Hasi nu toch weer in beeld gekomen om verder te doen Achter de Kazerne.

De Belgische Kosovaar leidde KVM dit seizoen al succesvol, maar kondigde onlangs zijn vertrek aan Achter de Kazerne omdat hij geen nieuwe overeenkomst met de club kon bereiken. Voorlopig heeft Hasi nog geen nieuw project gevonden, waardoor KV Mechelen mogelijk weer met hem in zee kan gaan.