KRC Genk heeft vier heel opvallende namen op shortlist voor nieuwe trainer, waaronder eentje die nog nooit T1 was

KRC Genk wil binnen twee weken een nieuwe trainer aanstellen en heeft een lijst met kandidaten opgemaakt. De short list bevat toch wel wat heel opvallende namen, waaronder ook Karel Geraerts en Ruud van Nistelrooij, weet HLN.

Van Nistelrooij was eerder al trainer bij PSV, maar stapte daar zelf op omdat er wrijvingen waren in zijn staf en hij het vertrouwen van het bestuur niet ervaarde ondanks een tweede plaats en bekerwinst. Onlangs gaf hij bij AD wel aan dat hij wil herbeginnen en zich wil bewijzen.

Daarnaast is ook Karel Geraerts in beeld bij de Limburgers. Die liet uitschijnen dat hij bij Schalke 04 zou blijven nadat hij hen van degradatie behoedde. Hij stond eerder ook in de belangstelling van Club Brugge, maar daar gaan ze waarschijnlijk doorgaan met Nicky Hayen.

En dan is er nog Johan Van Rumst. Onbekend bij het grote publiek omdat hij nooit hoofdtrainer was, maar als assistent van onder meer Philippe Clement bij Genk, Club Brugge en Monaco maakte hij wel indruk. Hij is een tactisch sterke kandidaat.

Dat Thorsten Fink hoog op het lijstje staat, was eerder al bekend. De trainer van STVV werd eerder als hoofdkandidaat aangeduid, maar heeft dus flinke concurrentie.

Genk wil de focus behouden op de huidige competitie om de vierde plaats en een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League veilig te stellen. Als Genk vijfde wordt, volgt er nog een barragematch tegen AA Gent voor hetzelfde ticket.