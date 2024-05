Sevilla, Celtic én Saoedische interesse, maar... Anderlecht heeft enkele streepjes voor in de strijd om Koen Casteels

RSC Anderlecht gaat vol voor Koen Casteels. De Belgische recordkampioen moet de strijd aangaan met enkele andere leuke Europese clubs. Maar ook: paars-wit is allesbehalve kansloos om de Rode Duivel naar Brussel te halen.

Kasper Schmeichel weigert het momenteel te bevestigen, maar de kans is groot dat de doelman van RSC Anderlecht zondag zijn laatste wedstrijd voor paars-wit zal spelen. Officieel moet de knoop nog worden doorgehakt, maar het is geen toeval dat Jesper Fredberg alle registers opentrekt om Koen Casteels te overtuigen.

De 31-jarige doelman is dan ook een opportuniteit. Hij is transfervrij nadat hij zelf besliste om zijn aflopende contract bij VfL Wolfsburg niet te verlengen. Bovendien acht hij een verlengd verblijf in Duitsland zelf uitgesloten. Casteels wil andere lucht opsnuiven.

© photonews

Er is dan ook interesse. Sevilla FC en Celtic FC hebben zich gemeld. Beide clubs zijn kapitaalkrachtiger dan paars-wit en kunnen op sportief vlak - La Liga voor de ene, Champions League bij de andere - een leuk project voorleggen. Al wil dat niet zeggen dat Anderlecht kansloos is.

Casteels kijkt namelijk verder dan zijn neus lang is. Het jeugdproduct van KRC Genk liet zich de voorbije jaren meermaals ontvallen dat zijn carrière minder wordt gevolgd en bejubeld in België. In Brussel krijgt hij de kans om te tonen dat hij wél een doelman van internationaal niveau is.

Welke club kan Koen Casteels overtuigen?

Bovendien wil Casteels kiezen in functie van zijn familie - zij wonen in... België - en uiteraard in functie van zijn gezin. Zo weegt het niveau van onderwijs - Saoedische clubs met interesse mogen het dus al vergeten - héél zwaar mee in de keuze van zijn volgende club. Ook hier: Brussel heeft er een streepje bij.

Tot slot wil Casteels een beslissing maken voor de start van het EK. Ook dat speelt in het voordeel van Anderlecht. Door de afwezigheid van Thibaut Courtois lijkt Casteels titularis te zijn op het Europees kampioenschap. Stel je maar eens voor dat de achtvoudig Rode Duivel de pannen van het dak keept. Het zou niet de eerste speler zijn die na een groot toernooi wordt overstelpt door aanbiedingen...