Grote zorgen over gezondheid van Marc Overmars: "Echt heel triest is dat"

Marc Overmars zit momenteel een schorsing van de FIFA uit. Al lijken de zorgen van de Nederlander veel groter dan dat.

De technisch directeur van Royal Antwerp Fc, Marc Overmars, werd een jaar geschorst door de Nederlandse voetbalbond voor zijn grensoverschrijdend gedrag bij Ajax Amsterdam. Eerst telde die enkel in Nederland, maar de FIFA maakte ze ondertussen wereldwijd.

Overmars mag tot november geen functie uitoefenen bij The Great Old, maar René van der Gijp liet bij Vandaag Inside weten dat het niet goed gaat met de gezondheid van zijn landgenoot. Hij zei dat Overmars totaal niet meer de oude is.

Overmars kreeg in december 2022 een hartinfarct. Daardoor werkt zijn hart maar meer voor een goede 50 procent. Dat heeft volgens Van der Gijp een serieuze invloed op de gezondheid van Overmars, in combinatie met de schorsing.

Moeilijk om te blijven werken

“Hij tobt echt met zijn gezondheid. Hij tobt echt. Die is totaal de oude niet meer. Echt heel triest is dat. Het schijnt allemaal erger te zijn dan dat wij denken. Sneu man”, klinkt het.

Voor Van der Gijp is het belangrijk dat Overmars zou kunnen blijven werken in de toekomst. “Een beetje iets doen op die leeftijd is altijd goed”, besluit hij.

Overmars zei vorig jaar al dat het niet eenvoudig is om zich te focussen na het hartinfarct. Hij moet soms ook naar lucht happen als hij veel praat. De ex-topvoetballer gaf toen al aan zich geregeld niet goed te voelen.