Familie van Jeff-Reine Adelaide komt met meer nieuws na "mogelijke hersenbloeding" van zaterdagavond

Deze zaterdag zorgde Yannick Ferrera voor ongerustheid door te onthullen dat Jeff Reine-Adelaide, die op een brancard werd weggedragen, misschien leed aan een "hersenbloeding". Maar de omgeving van de speler heeft gerustgesteld.

Op het einde van de eerste helft in het Stade Machtens afgelopen zaterdag, zorgden beelden voor ongerustheid tot in Frankrijk. Jeff Reine-Adelaide moest inderdaad bewusteloos en hevig bloedend van het veld gedragen worden. Na de wedstrijd gaf Yannick Ferrera een verontrustende update.

"We vrezen een hersenbloeding", onthulde de coach van RWDM. Deze uitspraken werden overgenomen door het medium L'Equipe, omdat Reine-Adelaide, een voormalige speler van Lyon, nog steeds nauwlettend gevolgd wordt door zijn voormalige supporters en zijn oude club had hem onmiddellijk verzekerde van hun steun. Het was dus in L'Equipe dat de entourage van "JRA" ook wilde reageren.

Olympique Lyonnais is bij je in deze moeilijke tijd @jreineadelaide

We wensen je een spoedig herstel



Volhouding en kracht voor jou — Olympique Lyonnais (@OL) 4 mei 2024

"Jeff maakt het goed. Er is geen bloeding en geen blijvende schade", verzekeren de naasten van de speler aan het Franse medium. Reine-Adelaide heeft meer dan 100 wedstrijden gespeeld in de Ligue 1 met Lyon, Angers en Nice. Hij heeft ook 21 wedstrijden gespeeld bij het Franse beloftenelftal.

Dit is ook goed nieuws voor RWDM, dat nog één wedstrijd heeft om de degradatie play-offs veilig te stellen. Na de beelden van gisteren vreesden sommigen dat Jeff Reine-Adelaide zijn laatste wedstrijd voor RWDM had gespeeld, gezien zijn aflopende contract in juni van dit jaar.

RWDM heeft anderzijds nog geen officiële verklaring afgegeven over de blessures van Jeff Reine-Adelaide en Tayo Adaramola, bij wie gevreesd werd voor een zware heupblessure.