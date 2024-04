Geanimeerde persconferentie tussen Van Bommel en Blessin: "How, nu eerst concentreren op Club Brugge hé Mark!"

Mark van Bommel en Alexander Blessin zijn coaches die heel goed met elkaar overeen komen. Een persconferentie met beide heren gaat er dan ook nooit bitsig aan toe. Het werd zelfs gemoedelijk in het perszaaltje van het Joseph Mariënstadion.

Donderdag was het al van hetzelfde. Toen Blessin begon te zingen voor de verjaardag van 'Fonske' - de perszaalverantwoordelijke van de Bosuil - stopte Van Bommel hem snel een stuk chocolade toe om hem te doen zwijgen.

Blessin betaalde dat vier dagen later al terug. "Ik heb je je chocolade voor de match gegeven, maar ik dacht niet dat we nog meer cadeaus gingen uitdelen", verwees hij lachend naar de blunder van Noah Sadiki.

"Ik wou je eigenlijk witte chocolade geven, want die is lekkerder", vergaten beide heren even dat ze voor een zaal met journalisten zaten. "Maar in de Delhaize hadden ze enkel nog normale. Die witte is voor volgende keer", zei Blessin aan Van Bommel.

Ondanks het zware verlies kon die er wel mee lachen. Toen het over de serieuze dingen des levens ging - hoe dit nu weerslag ging hebben op de bekerfinale - onderbrak Blessin Van Bommel opnieuw.

Hij moet immers ook nog bezig zijn met de titelrace. "How even, de volgende wedstrijd is de belangrijkste hé Mark. En dat is nu Club Brugge." Het zou Blessin zeker niet slecht uitkomen moest Antwerp de titelconcurrent punten zou afpakken.