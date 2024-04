🎥 Leandro Trossard verrast Hollywoord-ster én -fan met videoboodschap: "Ik tril er helemaal van"

Het openingsdoelpunt in de wedstrijd tussen Arsenal FC en Chelsea FC werd gescoord door Leandro Trossard. En dat was zeer naar de zin van Anne Hathaway.

De Hollywoord-actrice was de wedstrijd aan het volgen... tijdens een interview. "Je t'aime", waren de woorden van Hathaway toen ze het doelpunt van Trossard zag.

Anne Hathaway and Nicholas Galitzine get a sweet surprise from @Arsenal’s Leandro Trossard @LTrossard! 🤩 pic.twitter.com/oqJslG86X9