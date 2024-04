Kop rolt bij Patro Eisden Maasmechelen na scheldpartij tegen scheidsrechter: "Domme amateur" en "dikke prutser"

Volg Patro Eisden Maasmechelen nu via WhatsApp!

Patro Eisden heeft besloten om een afgevaardigde te ontslaan nadat die de scheidsrechter uitschold. Hij kreeg van het Disciplinair Comité ook nog een schorsing van zes speeldagen.

Dani Cappiello was afgevaardigde bij de U21 van Patro Eisden. De ploeg speelde op 5 april tegen de beloften van KAS Eupen en toen liep het mis.

De coach van de U21 van Patro kreeg zijn tweede gele kaart, waarna Cappiello de scheidsrechter begon uit te schelden voor "domme amateur" en "dikke prutser", volgens Het Nieuwsblad.

Hij ging neus aan neus staan en kreeg vervolgens een logische rode kaart. Na het laatste fluitsignaal liet hij de scheidsrechter niet meer binnen in de kamer waar de laptop stond om de score in te geven, "omdat hij uitgesloten was".

Patro heeft zich geëxcuseerd bij de ref in kwestie en heeft ook zelf verdere stappen ondernomen. Hij werd volgens de krant intern geschorst "aangezien zijn handelswijze geenszins kon getolereerd worden".