Is Club Brugge nu de grote titelfavoriet? Coach Nicky Hayen antwoordt

Club Brugge won zijn twee wedstrijden tegen Racing Genk met ruime cijfers en toonde dat het de beste ploeg is in de Champions' Play-offs tot dusver. Blauw-zwart is de favoriet om de titel te pakken, al reageert Nicky Hayen vooralsnog heel erg koeltjes op die stelling.

"We zijn titelfavoriet tot we twee keer verliezen", glimlacht de Brugse oefenmeester. Hij houdt beide voeten stevig op de grond en houdt vol dat hij het wedstrijd per wedstrijd bekijkt.

"We proberen nu om de derde plaats veilig te stellen en zo de druk blijven te leggen op de andere ploegen. We willen eerst iets in handen hebben met die derde plaats en daarna zullen we stap voor stap verder werken."

"We zijn op die manier aan de play-offs begonnen en zo willen we het seizoen ook eindigen. De volgende wedstrijd is Fiorentina en ik kijk ook niet verder dan die volgende wedstrijd", benadrukt Nicky Hayen.

Club Brugge mag niet gokken op de competitie of Europa

En het mag duidelijk zijn dat de coach voluit wil gaan voor de landstitel én voor Europees succes. De weg naar de finale van de Conference League begint op 8 mei met de uitwedstrijd tegen Fiorentina. "Iedereen wil zulke wedstrijden spelen. Je mag niet kiezen of gokken op de competitie of Europa."

"Wij hebben een heel uitgebreide kern, als je kijkt wie er bij ons nog allemaal op de bank zit, dan moet je elke wedstrijd proberen aan te vatten om te winnen. We zullen wel zien waar we stranden. De jongens zijn heel hongerig en dat zal ook het geval zijn in die twee wedstrijden tegen Fiorentina."