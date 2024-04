Uitgeteld voor de titel, maar nog niet alles is verloren: "Dat moet hun hoofddoel zijn nu"

KRC Genk heeft zondag met 0-3 verloren van Club Brugge. Een serieuze domper waardoor de Limburgers nu niet meer meedoen voor de titel.

KRC Genk begon goed aan de wedstrijd en kwam beter voor de dag dan Club Brugge. "Veel valt er Genk niet te verwijten na deze nederlaag", vindt ook Jacky Mathijssen bij Het Belang van Limburg.

"Ik vond dat ze een goede reactie toonden na hun offday in Brugge. Toen werden ze op alle vlakken overtroefd, nu was dat helemaal niet het geval. Ze hebben op hun manier standgehouden en kansen gecreëerd, maar één ongelukkig moment breekt hen zuur op."

En toch viel plots het tegendoelpunt na een flinke blunder. "Bij de 0-1 trekt McKenzie zijn hoofd in op die voorzet van Sabbe, waardoor Vandevoordt natuurlijk verrast is. Hij had nochtans geroepen. Dat zijn van die vermijdbare goals die je duur betaalt op dit niveau. Tot dan had Genk de controle en de betere kansen. Nadien kantelde de wedstrijd en trok Club het na de rust helemaal naar zich toe."

De titel kan nu wel vergeten worden. Maar een Europees ticket moet nog perfect mogelijk kunnen zijn. "Na deze nul op zes moet Genk wel het geweer van schouder veranderen. Het hoofddoel moet nu zijn het verdedigen van die vierde plaats en het verzekeren van dat Europese ticket."

"In dat opzicht wordt het duel van volgend weekend op Cercle Brugge misschien wel de belangrijkste wedstrijd in deze play-offs voor KRC Genk", besluit Mathijssen.