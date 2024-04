Peter Vandenbempt is helemaal verrast: "Wie had daar nog in geloofd?"

Union SG begon bijzonder slecht aan zijn play-offs. Ondertussen lijkt te situatie weer onder controle te zijn na twee overwinningen.

Union SG nam het afgelopen week twee keer op tegen Antwerp. Er werd dan ook twee keer gewonnen, de ene keer met 0-3 en de andere keer met 4-1.

Peter Vandenbempt was verrast dat de club nog uit zijn slechte situatie is kunnen komen. "Dat het kan verkeren, weten ze ook bij Union, dat na twee ook al klinkende overwinningen tegen Antwerp tot op 1 punt van Anderlecht en Club is genaderd. Wie had daar nog in geloofd? Zij beweren zijzelf wel", vertelde hij bij Sporza.

"Dat kon je van buitenaf almaar minder zien, naarmate de nederlagen zich bleven opstapelen. Ik had het alvast niet meer gedacht. Na de nederlaag tegen Club Brugge en de reacties daarop was voor mij Union uitgeteld wegens de wanhoop en de negativiteit. Ook al moest je wel elke keer vaststellen dat ze niet noodzakelijk slecht voetbalden, dat ze niet de mindere waren van de tegenstander", gaat hij verder.



"Maar na 2 keer Antwerp lijkt Union weer helemaal zichzelf", weet Vandenbempt. "Dat eerste doelpunt van Puertas in de midweek op de Bosuil leek Union te bevrijden. Er volgde snel een tweede, alsof alle demonen van de voorbije maand verjaagd werden."

Na twee keer Antwerp, volgt dit weekend de derby tegen Anderlecht. "Nu is het voor Union zondag de dag van de bevestiging van de verrijzenis tegen Anderlecht. Ondanks de nederlaag in de heenwedstrijd in het Lotto Park is dat toch nog altijd de favoriete tegenstander van Union."