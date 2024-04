Philippe Albert zag zorgwekkend moment bij Standard tijdens wedstrijd tegen STVV: "Gebrek aan respect voor iedereen"

Volg Standard nu via WhatsApp!

Standard heeft zaterdag 1-1 gelijkgespeeld tegen STVV. De Rouches zagen op het einde nog een strafschop niet toegekend worden door de VAR.

Standard mocht STVV zaterdag ontvangen op Sclessin. Ogawa opende al snel de score voor STVV, maar na de rust kon Panzo dan toch nog voor de gelijkmaker zorgen.

Tegen het einde van de wedstrijd aan wilde Standard nog een strafschop voor hands van Janssens. De VAR besliste echter dat er een duwfout aan de fase vooraf ging waardoor er geen strafschop werd gefloten.

Terwijl de strafschop gecheckt werd, waren spitsen Kanga en Yeboah al volop ruzie aan het maken om wie de penalty mocht nemen. Philippe Albert zag dat geen goede indruk achterliet.

"Het einde van de wedstrijd, met Kanga en Yeboah die vochten om een penalty te mogen nemen die uiteindelijk niet werd toegekend door de scheids na een VAR-interventie, vat alles samen. Te beginnen met de instabiliteit en onduidelijkheid die heerst binnen de Luikse club."

"Zo'n fase kan nooit gebeuren, aangezien beide spelers weten dat er op dit vlak een hiërarchie is bepaald die moet worden gerespecteerd. Hoe goed de resultaten van Standard ook zijn, die gebeurtenis is op geen enkele manier geruststellend voor de toekomst, omdat het in mijn ogen neerkomt op een gebrek aan respect voor iedereen."

"En omdat de onderliggende boodschap absoluut catastrofaal is: Kanga en Yeboah, die volgend seizoen nog steeds ploegmaats kunnen zijn, hebben hun eigen persoonlijke glorie boven de ploeg als geheel gesteld", besluit Albert.