Absoluut geen fijne ervaring: Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck haalt plots ware nachtmerrie opnieuw voor de geest

Als zich een nachtmerrie voltrekt, wil je daar nadien niet meer aan terugdenken. Hein Vanhaezebrouck is het wel overkomen.

Vanhaezebrouck belichaamt als geen andere trainer in moderne tijden het DNA van KAA Gent. Toch is het ook onder zijn leiding de laatste jaren moeilijk om Play-off 1 te halen. De grootste sportieve nachtmerrie op dat vlak voltrok zich in april 2023. Gent moest enkel nog thuis winnen van degradant KVO om Play-off 1 te halen.

De Buffalo's verloren zowaar met 1-2. Wat doet dat meer dan een jaar later ter zake? Wel, Hein Vanhaezebrouck moest aan die voor hem betreurenswaardige dag terugdenken als hij het voorbije weekend het begin zag van Gent - Westerlo. Zijn spelers waren nog niet wakker en slikten na 1 minuut al een doelpunt.

Vanhaezebrouck denkt aan KVO

"Als dat puur aan de focus ligt, zal dat voor de toekomst geen probleem zijn. Mijn herinneringen brachten mij terug naar KV Oostende, ik moest daar aan denken. Echt waar. Die begonnen toen ook zoals Westerlo. Die gingen maar en gingen maar, ze hadden ook niets te verliezen. Die bleven maar die drive brengen."

En daar bleef het volgens de trainer van Gent niet bij. "Je kan wel drive brengen, maar je hebt ook de kwaliteit nodig om dat te doen. Westerlo heeft die kwaliteit laten zien en Oostende deed dat toen ook", ziet Vanhaezebrouck nog een link. "Dat kan gebeuren met ons. Wij zijn niet de ploeg die zomaar iedereen gaat overklassen."

Gent zet het nu wél recht

Deze keer heeft Gent de scheve situatie wel nog kunnen rechttrekken, al had Vanhaezebrouck graag gezien dat er nog een aantal doelpunten tegen de touwen vlogen. "Er is een periode geweest dat we met al onze kansen met de ogen dicht er vijf zouden hebben binnengeschoten. Die periode is voorbij. De weg is nu iets moeilijker."

