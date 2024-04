Vanhaezebrouck kan ondanks overwinning ogen amper geloven: "Dat gebeurt normaal nooit!"

Op basis van de uitlatingen van Hein Vanhaezebrouck zou je niet denken dat Gent gewonnen heeft van Westerlo. Het is dan ook een zege die erg moeizaam tot stand is gekomen.

"Westerlo heeft het ons meer dan lastig gemaakt. Het was scherper en bracht ook meer kwaliteit. Hun spitsen wonnen 70% van de duels tegen mijn verdedigers. Dat gebeurt normaal nooit! Hun verdedigers speelden heel vaak man op man. Oké, ze hebben niets te verliezen, maar dan moet je het nog altijd doen", looft Hein Westerlo.

Ondanks de drie tegentreffers dus toch ook mooie woorden voor de bezoekende verdedigers. "Ook zij wonnen 70% van de duels. Westerlo heeft het goed uitgevoerd. Er was een bal langs de verkeerde kant van het zijnet, een bal net voorlangs... Wij hebben met onze eigen kansen geprutst", stelt Vanhaezebrouck vast.

De Sart en Gerkens keren het tij

"Oké, we creëren de kansen, maar we doen er niets mee. Het spektakel lijkt wel belangrijker dan de efficiëntie. Vier keer je man uitkappen is mooi voor de tribune, maar het moeten doelpunten zijn. We zijn pas in de match gekomen na het inbrengen van De Sart en Gerkens, die het middenveld volledig hebben overgenomen."

Terwijl Gent daar voordien helemaal geen controle had. "Ook Noah Fadiga heeft wel iets bijgebracht, al moet hij rustig blijven en scoren. Niet meteen zijn sterkste punt. Na de 3-2 moet je de match kunnen uitspelen, maar we hebben het geen enkel moment volledig onder controle gehad. Dat ongoochelt mij een beetje."

Vanhaezebrouck weet dat Gent kon verliezen

De match had zeker doodgemaakt kunnen worden. "Als je het vierde doelpunt maakt, heb je die controle wel. Dat is de verantwoordelijkheid van mijn spitsen, maar de rest van het team had ook veel meer rust aan de bal moeten tonen. Dit zijn matchen die je kan verliezen", windt Vanhaezebrouck er geen doekjes om.

"De tegenstander was goed, maar kende pech. En wij hadden een alerte Davy Roef. Opdracht volbracht, maar liefst niet te veel meer van dit de komende weken."