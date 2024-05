Boskamp en De Mos hard voor Anderlecht en Riemer en kunnen niet overtuigd worden: "Het is een klotesysteem"

Neen, Anderlecht en coach Brian Riemer kunnen analisten Johan Boskamp en Aad de Mos nog altijd niet bekoren. En ook de puntenhalvering van de play-offs kan vooral Boskamp op de heupen werken. Nochtans is het nu wel duidelijk: met de play-offs is de spanning verzekerd.

"Het is ongelofelijk spannend, maar het is een klotesysteem", is Johan Boskamp stellig in Het Nieuwsblad. "Je gunt Union toch de titel? Als je die puntenhalvering goed vindt, ben je niet goed bij je knikker. Dat is zoals Pogacar die voor de laatste twee bergritten te horen krijgt dat zijn voorsprong in twee gedeeld wordt. Dat slaat nergens op."

Aad de Mos verduidelijkt zijn blik op het concept. "Ik ben niet tegen play-offs, maar organiseer ze gewoon tussen de nummers 2 en 6 in het klassement voor de Europese tickets. Wie de reguliere competitie wint, is dan altijd kampioen." Dan is de kampioen twee matchen voor het einde van het seizoen er al volledig klaar mee.

Anderlecht maakt weinig indruk

"Geloof me, die ploeg zal dat heus niet zo erg vinden. Ze krijgen toch de miljoenen van de Champions League?" Maar goed: voorlopig zijn de play-offs wat ze zijn, met dus die spannende strijd met drie titelkandidaten. Eén van die drie maakt nochtans weinig indruk op de Nederlanders: RSC Anderlecht.

"Als ik naar Anderlecht kijk, dan word ik daar niet warm van. Het is niet goed genoeg", vindt Boskamp. "Maar als ik dat zeg, gaan ze bij Anderlecht weer kwaad worden. Ik vergelijk te veel met vroeger, toen er op Anderlecht naast topresultaten ook leuk voetbal werd verwacht. Maar wat ik nu zie, is vooral vechtvoetbal."

De Mos ziet niet wat Riemer ziet

De Mos kan de uitlatingen van de coach niet rijmen met de realiteit. "Anderlecht is al een seizoen lang héél wisselvallig. Daar belooft Riemer altijd dat ze vooruit gaan voetballen met veel druk naar voren, maar hé… Dat zie ik toch niet, hoor. Bij Anderlecht is alles maar half, half."