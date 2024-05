Concurrent verstuurt stevige waarschuwing met Club Brugge en Antwerp in het achterhoofd

Terwijl ploegen als Club Brugge en Antwerp hun eigen verhaal schrijven, heeft een concurrent in de Champions' Play-offs een ferme opsteker beet. Union wil de bekerwinst gebruiken om ook door te stomen richting titel.

Eerstvolgende opdracht is een verplaatsing naar het Jan Breydelstadion, waar Union de kans krijgt om de achterstand van drie punten in de play-offs dicht te fietsen. Ze mogen zich daar alleszins aan een hypergemotiveerd Union verwachten. De titel en de Champions League zijn enorme drijfveren voor de USG-spelers.

"Dat merkte je al na de bekerfinale", getuigt CEO Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws. "Er is niet uitbundig gevierd - ze weten wat er nog mogelijk is in de competitie. Maandag tegen Club Brugge zal het een beslissende match worden", beseft hij. Met slechts 3 speeldagen voor de boeg kan dat niet genoeg benadrukt worden.

Bekerwinst een boost voor Union

Is er nu sprake van een bepaalde rust bij Union, nu die langverhoopte prijs op het hoogste niveau eindelijk binnen is? "Ik noem het liever een boost. Die bekerwinst komt op het juiste moment om de eindsprint in de competitie aan te gaan." Union wil het relaas kopiëren dat Antwerp, de tegenstander in de finale, vorig seizoen beleefde.

"Kijk naar Antwerp vorig jaar, dat op zijn elan is doorgegaan na de beker en uiteindelijk de dubbel heeft gewonnen. Hoewel er bij RAFC vooral sprake is van een rivaliteit met Club zou het toch ook niet heel fijn zijn om Union dat nu te zien realiseren, na al twee nederlagen in de play-offs en eentje in de bekerfinale tegen de Brusselaars.