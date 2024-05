Vrancken dus in principe naar Gent, Hasi zit zo plots zonder perspectief: "Wat zeg jij nu? Ik zou dat héél erg vinden"

De afgelopen maanden is Besnik Hasi sterk in verband gebracht met KAA Gent. Aangezien Vrancken de voorkeur geniet bij de leiding van de Buffalo's, is het niet eens zeker dat Hasi volgend seizoen ergens aan de slag kan.

En dat nadat hij KV Mechelen uit het slop haalde. Na het niet verlengen van zijn contract bij Malinwa en Gent dat voor Vrancken gekozen heeft, beweegt er momenteel weinig rond Hasi. "Er is niets in beeld, maar alles is bespreekbaar. Of mij dat verrast? Neen, ik ben niet zo snel verrast in het voetbal. Ik ben nogal punctueel in die zaken."

Besnik Hasi houdt enkel rekening met de realiteit van vandaag. "Als je een beslissing neemt, moet je u neerleggen bij de gevolgen. Het kan gebeuren dat als je geen andere ploeg vindt als je niet tot een akkoord komt met je huidige club. Je weet dat je dan een risico neemt. Het hoeft niet noodzakelijk zo uit te draaien, maar het kan."

Hasi wil in België blijven

Hasi heeft eerder al benadrukt dat hij graag in België wil blijven. Al is het dus niet duidelijk of er met één van de Belgische teams uit de Jupiler Pro League een akkoord te sluiten valt. "Of het misschien niet zo erg is als ik volgend seizoen geen club vind? Wat zeg jij nu? Ik zou dat héél erg vinden", windt Hasi er geen doekjes om.

"Ik wil niet thuiszitten. En zo'n goede tuinman ben ik ook niet (lacht). Neen, dan liever werken als voetbaltrainer." Dat zal dan alleszins niet bij KAA Gent zijn. Besnik Hasi heeft overigens al die tijd volgehouden dat er geen enkel contact of gesprek geweest is tussen hem en KAA Gent. Daar wijkt hij niet van af.

Nog focus op slotmatchen bij KV Mechelen

