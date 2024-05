Anderlecht-revelatie Leoni heeft wat te zeggen over Club Brugge, Evenepoel en jaar zonder seks: "Ik zou wel zot zijn"

Wat is Théo Leoni dit seizoen als een raket omhoog geschoten. Anderlecht hoopt dat hij Club Brugge, de ploeg die hem wel eens polste bij de jeugd, van de titel kan houden.

Het Nieuwsblad laat een resem vragen los op de revelatie. Bijvoorbeeld of een titel voor Club verdiend zou zijn. "Als ze zo verder spelen en bijvoorbeeld 28 op 30 pakken, dan verdienen ze het." Een sportief antwoord. Al zou de creatieve middenvelder er zijn geld niet op zetten. "Ik zou wel zot zijn dat niet op Anderlecht te zetten."

"We hebben nog drie matchen én alles in eigen hand", staaft de 24-jarige creatieve middenvelder zijn theorie. "Genk wordt hyperbelangrijk en dan komt Club. Met onze supporters achter ons, dat wordt helemaal anders dan de vorige confrontatie. Thuis spelen we met twaalf tegen elf." Nog veel vertrouwen dus in het paars-witte kamp.

Anderlecht nog vol vertrouwen

Théo Leoni voetbalt bij Anderlecht samen met enkele grote namen, maar die zijn hem sowieso niet vreemd. Remco Evenepoel is een vriend van hem. "Ik had hem gevraagd hoe het ging toen hij recent gevallen was. Hij lag in het ziekenhuis, zei dat alles goed verlopen was en wenste ons nog veel succes in het kampioenschap."

De meest recente uitwisseling van berichten tussen hen beiden. De laatste vraag is redelijk speciaal: zou Leoni bereid zijn een jaar geen seks te hebben als dat betekent dat Anderlecht de titel pakt? "En mijn vriendin dan? (lacht) Luister, en dat is niet tegen haar: voetbal kan een beter gevoel geven dan seks." Ahzo.

Leoni dagenlang blij na zege bij Club Brugge

Het hoeft dan niet eens om het veroveren van de landstitel te gaan. "Na een zege, zoals op Club Brugge, ben je dagenlang blij. Je gaat gelukkig slapen, je staat gelukkig op, enzovoort. Wat je met je vriendin doet, dat geeft toch wat korter genot. (lacht) Daarom antwoord ik ja op deze vraag."