Rode Duivel zegt vrank en vrij of Anderlecht de titel zou verdienen en voor welke evolutie Brian Riemer heeft gezorgd

Anderlecht staat momenteel op twee punten van leider Club, maar Brian Riemer & co hebben de titel nog niet opgegeven. Sebastiaan Bornauw kijkt met veel belangstelling naar de titelstrijd in België.

Niet enkel omdat Anderlecht zijn opleidingsclub is, ook omdat vader Kenneth sinds 2022 actief is bij paars-wit als CEO non-sports. "Het verhaal van Anderlecht dit seizoen toont aan dat het enorm snel kan gaan in het voetbal, in beide richtingen", laat Bornauw junior in HLN zijn licht schijnen op de sportieve situatie van RSCA.

"Stroeykens, Debast, Leoni, Verschaeren, Amuzu... Anderlecht plukt dit jaar nog steeds de vruchten van z'n jeugdopleiding. Maar ze zijn er ook in geslaagd om die talenten te omringen met de juiste spelers. Dit is ook het beste bewijs dat je een trainer tijd moet geven om te bouwen aan een team en de sfeer errond", weet Bornauw.

Anderlecht plukt vruchten van jeugdwerking

De verdediger maakt de vergelijking met de competitie waarin hij actief is. "Kijk naar Leverkusen. Vorig jaar eindigden ze op een zesde plaats in de Bundesliga, vandaag zijn ze kampioen van Duitsland." En wat wordt het in België? "Anderlecht zou zeker een verdiende kampioen zijn in mijn ogen, al ben ik ook niet helemaal objectief."

Bornauw denkt dat de resultaten met de play-offs wel voor zich zullen spreken. "Wie het ook wordt, het zal een terechte kampioen zijn. Het voetbal van Anderlecht is wel geëvolueerd. De spelers van Riemer kunnen afzien en verdedigen goed vanuit het blok. Anderlecht heeft zich aangepast aan de noden van het moderne voetbal."

Bornauw wil met Rode Duivels naar EK

Dat is met het glas halfvol naar de speelwijze van Anderlecht gekeken. Zelf hoopt Sebastiaan Bornauw nog naar het EK te mogen met de Rode Duivels.