"Nog drie wedstrijden": Anderlecht-huurling heeft héél duidelijk doel, maar wat zegt hij over zijn eigen toekomst?

KV Kortrijk kan zich aankomend weekend verzekeren van een barragewedstrijd tegen degradatie tegen Deinze of Lommel. Daartoe rekent het mogelijk opnieuw op Anderlecht-huurling Marco Kana. Die speelde een prima match tegen KAS Eupen.

Marco Kana speelde tegen KAS Eupen nog eens op zijn geliefkoosde positie als verdedigende middenvelder. De 21-jarige Belgische jeugdinternational moest dit seizoen ook al elders spelen bij KV Kortrijk.

Zowel in oktober-december (voor zijn liesblessure) als de eerste wedstrijden van de play-downs kwam hij uit als centrale verdediger. "Ik speel op elke positie waar de coach me nodig heeft", aldus Marco Kana in een reactie daarover.

© photonews

"Maar het liefst natuurlijk als verdedigende middenvelder. Daar voel ik me het best en daar kan ik het meest van waarde zijn. Ik blijf elke week opnieuw alles geven voor KV Kortrijk en wil mijn steentje zeker nog bijdragen."

De Anderlecht-huurling ligt nog onder contract tot 2026 bij paars-wit, maar denkt nu nog bijlange niet aan de hoofdstad. "Neen, ik ben nu volop met mijn focus bij Kortrijk. We hebben nog drie wedstrijden te spelen dit seizoen."

Marco Kana denkt nog niet aan Anderlecht

Kana rekent dus de dubbele confrontatie met Deinze of Lommel al mee: "We geloven erin dat we ons kunnen redden en dat we kunnen winnen van Charleroi om die barrage af te dwingen. Makkelijk zal het niet zijn, want Charleroi speelt heel goed en met veel vuur in deze play-downs."

"Maar ik wil hier nog drie wedstrijden betwisten en de redding mee proberen af te dwingen. Dat was een doel dit seizoen. Wat er daarna zal gebeuren? Dat zien we dan wel weer, op dit moment denk ik nog lang niet aan Anderlecht."

De 21-jarige verdedigende middenvelder kwam dit seizoen bij Kortrijk al tot 24 wedstrijden en 1734 speelminuten. Transfermarkt schat zijn waarde op dit moment in op zo'n twee miljoen euro, ooit was hij meer dan het dubbele waard.

Wat RSC Anderlecht met hem van plan is, is ook nog niet geweten. Hij ligt er dus nog twee jaar onder contract, maar mogelijk wordt er aankomende zomer een nieuwe oplossing voor hem gezorgd. En wie weet als Kortrijk in de Jupiler Pro League blijft ...