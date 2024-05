Wat na het niet spelen tegen Westerlo? 'Nostalgie alom, want gewezen sterke man mogelijk weer redder van Standard'

Zo, de wedstrijd tussen Standard en Westerlo is - zoals enigszins verwacht - niet gespeeld. Wat nu? Mogelijk werpt een sterke man uit het verleden zich op tot redder van de Rouches.

Het is inmiddels wel duidelijk dat er snel een overname van Standard moet komen, want de kassa bij 777 Partners is leeg. Het bedrijf kijkt bovendien tegen tal van rechtszaken aan, maar heeft nu al wel een eerste stap genomen. Volgens nieuwssite Josimar is Josh Wander, de eigenaar van Standard, alvast opzij geschoven.

Wander is medeoprichter van 777 Partners en is nu uit de voetbalafdeling van zijn eigen bedrijf gezet. Ook Steven Pasko betaalt het gelag voor de mogelijke financiële fraude. Daarmee is Standard uiteraard nog niet geholpen. Al zorgt het horen van de naam van een kandidaat-overnemer voor een lichtje aan het einde van de tunnel.

777 Partners onderneemt actie

Verschillende media melden dat een rentrée van niemand minder dan Luciano D'Onofrio een concrete piste is. Dat zal bij de supporters van de Belgische topclubs nostalgische gevoelens met zich meebrengen, want D'Onofrio wordt in verband gebracht met een glorieperiode van weleer. Hij zou bereid zijn weer in te stappen.

Luciano D'Onofrio wordt vooral gezien als de man die de puzzelstukjes bij mekaar legden die uiteindelijk leidden tot de landstitels uit 2008 en 2009. Gouden tijden waren dat aan de Boorden van de Maas, met spelers als Milan Jovanovic, Dieumerci Mbokani, Steven Defour en Axel Witsel die schitterden in een Standard-shirt.

Luciano D'Onofrio moet Standard redden

Anno 2024 zijn het op Sclessin heel andere toestanden. D'Onofrio zou gesteund worden door een buitenlandse investeerder. Als hij 777 kan vervangen, zou dat weer een heel nieuw tijdperk inluiden.