KAA Gent nu al zeker van barragematch: speler en coach Vanhaezebrouck zeggen wat er nu moet gebeuren

Opdracht volbracht. KAA Gent is al na zeven speeldagen zeker van de barragewedstrijden in de Europe Play-off. En nu is het zaak om de komende drie wedstrijden er nog alles aan te doen om in prima staat aan die match te kunnen beginnen.

Door de 2-4 zege bij KV Mechelen kan het nu al niet meer foutlopen voor KAA Gent in de Europe Play-off. De kloof met de eerste achtervolger Mechelen is negen punten en er zijn maar drie wedstrijden meer te spelen.

De matchen tegen OH Leuven, Standard en STVV zijn dus eigenlijk vooral een voorbereiding op een duel om Europees voetbal tegen mogelijk KRC Genk. "Opdracht volbracht. We begonnen de play-offs met één puntje voorsprong."

© photonews

"En nu hebben we er negen voorsprong op drie wedstrijden van het einde", aldus Hein Vanhaezebrouck. Het zegt opnieuw veel over de waanzinnige cijfers dat de Buffalo's kunnen voorleggen in de Europe Play-off, ook door de jaren heen.

"We mogen best trots zijn. De spelers hebben nu drie weken om te tonen wie klaar is om in de barragematchen te spelen. Dat moet ze scherp houden, het is zaak om nu ook daarin thuis te gaan geven."

Stefan Mitrovic heeft geen voorkeur

Stefan Mitrovic scoorde dan weer een belangrijk doelpunt Achter de Kazerne. Ook hij is zich bewust van wat er de komende weken moet gebeuren: "Ik wil het team kunnen helpen. Zowel met een goede prestatie achterin als met een doelpunt. Het is jammer dat we de Champions' Play-off misliepen."

"Nu wilden we mooie dingen laten zien in de Europe Play-off. We hebben nu een paar weken tijd om klaar te zijn voor de belangrijkste match van het jaar. Tegen een team uit de top-6 wordt dat altijd lastig, ze hebben niet voor niets de kwaliteiten om de Champions' Play-off te spelen. Ik heb geen voorkeur over de tegenstander."