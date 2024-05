"De vorige jaren is dat ook niet gelukt hé": cynische Vanhaezebrouck krijgt andermaal gelijk met jaar na jaar waanzinnige cijfers

In het seizoen 2019-2020 kregen we door de coronacrisis geen play-offs, sindsdien heeft KAA Gent een bijzonder abonnement op play-off 2 genomen. Met daarbij wel altijd uiteindelijk een straffe reeks in die play-offs, waardoor er de voorbije jaren heel wat Europees gespeeld werd.

Het is al van 2014 geleden dat KAA Gent nog compleet naast Europees voetbal greep, sindsdien eindigde het team steevast in de top-7 van het klassement. In 2020-2021 werden ze net als dit seizoen zevende.

De twee jaren ertussen werden ze telkens vijfde in de reguliere competitie, maar bestond play-off 1 maar uit vier ploegen. En zo is er ook een beetje pech mee gemoeid voor de Buffalo's, die ook dit seizoen nog Europees voetbal willen najagen.

© photonews

Want wat de voorbije jaren ook vaak bleek: in de Europe Play-off waren ze vaak veruit de beste. En ook dit seizoen steken ze er voorlopig met kop en schouders bovenuit. Als ze zaterdag winnen, dan diepen ze de kloof uit tot negen punten.

Toen de Champions' Play-off ook dit jaar nipt werd gemist, had Hein Vanhaezebrouck het al cynisch aangegeven dat ze het nu ook slecht zouden gaan doen in de Europe Play-off, zoals ze het de voorbije jaren ook altijd hadden gedaan.

© photonews

De cijfers zijn namelijk navenant: KAA Gent heeft een waanzinnige relatie met de eindstrijd tussen de ploegen 7 tot 12. Dit seizoen totaliseren ze voorlopig 15 op 18. Enkel op bezoek bij OH Leuven was er een kleine misstap.

Vorig seizoen waren ze ook veel te sterk voor Cercle Brugge, Standard en Westerlo: 16 op 18, enkel tegen De Vereniging een keertje punten laten liggen. 2021-2022 dan? 12 op 18 tegen Genk, Charleroi en Mechelen.

Waanzinnige cijfers voor KAA Gent

En ook in het seizoen 2020-2021 lieten ze de tegenstand (Oostende, Mechelen en Standard) achter zich. Toen zorgden ze voor een eveneens indrukwekkende 13 op 18. Als we de totaalsom maken, komen we dan uit op 56 op 72.

Dat is een gemiddelde van liefst 2,33 punten per wedstrijd. Geen enkel team komt nog maar in de buurt van zo'n cijfers. En zolang het Europees voetbal kan opleveren, is er geen haar op het hoofd van Vanhaezebrouck & co dat denkt aan een wedstrijd laten schieten.