Gent draaide de knop héél snel om en mikt op hetzelfde doel van altijd

KAA Gent miste de Champions' Play-off maar op een haartje. En dus was het snel schakelen richting de Europe Play-offs. Daarin werd wel meteen overtuigend gewonnen van Standard en dus blijft de Europese droom intact.

Meteen na de zege tegen Charleroi een paar weken geleden was er de vraag of het dit jaar zou lukken voor KAA Gent om in de Europe Play-offs mooie dingen te laten zien. Een cynische Hein Vanhaezebrouck had zich dan uitgelaten over de zaak en daarbij verwezen naar de voorbije jaren.

De Buffalo's zijn ondertussen een ervaringsdeskundige in het net naast play-off 1 grijpen, maar wel nog een Europees ticket in de voorrondes van de Conference League weten te pakken. Geen teams in Europa speelden al zoveel matchen in die derde Europese beker.

© photonews

En dus willen ze er ook dit seizoen volop voor gaan. "Dit was een belangrijke match, het zijn de Europe Play-offs. We willen naar Europa en daarvoor moeten we nu eerste eindigen in onze groep, dus we gingen ervoor", aldus Matias Fernandez-Pardo na de 5-1 tegen Standard.

De knop is omgedraaid bij KAA Gent

Een gevoel dat ook gedeeld werd door interim-coach Danijel Milicevic: "We starten de play-offs goed op deze manier, dat was het doel vandaag. Na de niet-kwalificatie voor de Champions' Play-off moesten we de knop omdraaien."

"Op training was iedereen klaar voor de eerste match in de Europe Play-offs. We hebben we de knop omgedraaid, iedereen was er klaar voor en dat hebben we ook getoond tegen Standard. Ook de komende matchen willen we dat tonen." Volgende stop is komend weekend een uitwedstrijd in Westerlo.