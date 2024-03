Davy Roef gelooft in Europees voetbal, Hein Vanhaezebrouck komt met cynische sneer

KAA Gent miste de Champions' Play-off op een haar na. Rest de vraag: wat mogen we van hen verwachten in de Europe Play-offs? Hein Vanhaezebrouck en de spelers geloven er alvast toch nog een beetje in.

KAA Gent begint als leider aan de Europe Play-offs. De voorbije jaren wist het telkens via play-off 2 alsnog Europees voetbal af te dwingen. Lukt het ook dit jaar om op die manier alsnog de poorten naar de Conference League open te beuken?

De Buffalo's zijn een van de weinige ploegen die er al drie jaren op rij bij waren in de Europese poulefases van de Conference League. En daar willen ze dus graag 4 op 4 van maken. Makkelijk zal het niet worden, met eerst concurrentie van onder meer KV Mechelen en STVV en daarna een barrage tegen het nummer vier uit de Champions' Play-off.

Als Antwerp en Union beiden op een hoge plaats eindigen, dan wordt het door de bekerfinale en het bijhorend Europees ticket een barrage tegen het nummer 5. Cercle Brugge en Genk waren evengoed qua puntenaantal in de reguliere competitie.

En dus lijkt er nog veel mogelijk. "Europees voetbal kan nog steeds. Dat was onze doelstelling en daar moeten we nu alles aan doen via de Europe Play-offs", aldus Davy Roef in een reactie na de match tegen Charleroi.

"We missen de Champions’ Play-off niet op basis van de laatste vijf minuten van Westerlo – Genk. Daar moeten we het dus niet op steken. Nu moeten we alles op alles zetten en ons klaarmaken voor de start van de play-offs."

Ook Hein Vanhaezebrouck had een duidelijke mening over de Europe Play-offs. "Twee jaar geleden misten we play-off 1 op twee matchen, vorig jaar op eentje, nu ook op eentje. We komen net te kort, met verschil dat we dit jaar beter vertrokken waren in plaats van de inhaalraces de vorige jaren."

"We moeten niet te veel op dezelfde nagel kloppen, maar iedereen weet wat er allemaal is komen bij kijken", verwees hij nog eens naar de wintertransfers, de Afrika Cup en de Asian Cup. En of er mogelijkheden liggen in play-off 2? "De voorbije jaren is dat ook niet gelukt hé", was er een cynisch slotwoordje.