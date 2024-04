'Anderlecht krijgt stevige concurrentie uit Nederland voor gegeerde linksback'

De geruchtenmolen begint op volle toeren te draaien. Ook bij RSC Anderlecht is er heel veel werk dat op tafel ligt voor Jesper Fredberg.

RSC Anderlecht heeft, als we alle geruchten mogen geloven, de nodige interesse in Samuel Dahl van Djurgardens. Hij doet het daar in zijn eerste seizoen bijzonder goed en is ook Zweeds international geworden.

De interesse van Anderlecht is concreet, maar gemakkelijk wordt het zeker niet om hem binnen te halen. Volgens FotbollDirekt krijgt Anderlecht nu ook concurrentie uit Nederland. AZ zou de linksback graag willen binnenhalen.

Bij Djurgardens ligt Dahl echter nog tot 2027 onder contract, waardoor hij niet bepaald goedkoop op te pikken is. Het Zweedse medium spreekt van een transferprijs van minstens 2,5 miljoen euro, maar het zou best kunnen dat er 4 miljoen euro op tafel gelegd moet worden.

AZ is dringend op zoek naar een oplossing, nadat Milos Kerkez vorig jaar de club verliet. Hij werd voor maar liefst 18 miljoen euro verkast naar Bournemouth. AZ haalde de Noor David Möller Wolfe binnen, maar die transfer is geen groot succes geworden.

Fredberg wil Dahl binnenhalen als vervanger voor Ludwig Augustinsson. Hij wordt slechts gehuurd van Sevilla en in de deal is geen aankoopoptie opgenomen. De Zweed wil wel blijven, maar er zal fors onderhandeld moeten worden om een verlengd verblijf in het Lotto Park te regelen. Zijn loon zou een groot struikelblok zijn.