'Geen Van Bommel of Vanhaezebrouck, maar wel trainer met verleden in Antwerp voor Feyenoord'

Feyenoord moet zo goed als zeker op zoek naar een andere trainer. Arne Slot wordt immers genoemd als belangrijkste kandidaat om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool.

Van Feyenoord naar Liverpool en een legende als Jürgen Klopp opvolgen. Het lijkt een sprookje, maar het wel eens de realiteit kunnen worden voor Arne Slot. De Nederlander ligt in pole position om de nieuwe trainer van de Engelse topclub te worden.

“Nou, ik kan het hem moeilijk kwalijk nemen. Hij heeft ons drie heerlijke jaren geschonken”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Als één van de grootste clubs ter wereld komt aankloppen, dan mag je die kans niet laten liggen. De clubs zijn nu aan het onderhandelen en ik verwacht dat ze er wel uit gaan komen. Mijn supportershart vind het waardeloos, maar anderzijds gun ik het Arne dubbel en dik. Ik ben vooral benieuwd wie ze in zijn plaats gaan halen.”

Maar één buitenlandse naam voor Feyenoord

Daarvoor werden al enkele namen genoemd uit de Belgische competitie. Hein Vanhaezebrouck zal deze zomer normaal zonder werk zitten, maar ook Mark van Bommel lijkt wel een kandidaat om in Nederland aan de slag te gaan.

Johan Boskamp schuift echter een andere naam naar voren. “Hein alleszins niet. Ze willen een Hollander. Van Bommel zou kunnen, maar die ligt volgens mij nog onder contract bij Antwerp. De enige buitenlandse naam die circuleert is Brian Priske, die met Sparta Praag op weg is naar zijn tweede titel op rij in Tsjechië.”