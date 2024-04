Minister van Financiën fluit clubs terug: "Dan zou er beter FOD Financiën op jullie shirt staan in plaats van Unibet"

De sociale bijdragen die voetbalclubs moeten betalen zijn nog altijd niet te vergelijken met wat de gewone man of bedrijf moet betalen. De bedrijfsvoorheffing is gezakt van 80 procent naar 75, maar Minister Vincent Van Peteghem ziet dat het geld nog altijd niet naar de juiste afdeling gaat.

Van Peteghem had de sociale zekerheidbijdragen liever grondiger hervomd. "Een systeem moet in de eerste plaats rechtvaardig zijn."

"De voetbalsector mag blijven zoeken naar een manier om de poetshulpen, bakkers of bedienden en andere bedrijven uit te leggen waarom sporters die veel geld verdienen bepaalde voordelen krijgen van de overheid die zij niet krijgen", legt hij uit in HLN.

"De normale gang van zaken is dat iedereen die een bepaald bedrag verdient, hetzelfde percentage aan belastingen betaalt op hun loon. Waarom voetballers dan niet? Dat krijg ik niet verkocht - het is ook gewoon niet uit te leggen."

Geld naar jeugdopleiding, niet naar lonen

De grootste doorn in het oog van Van Peteghem. Het vrijgekomen geld gaat grotendeels naar de lonen, die alweer gestegen zijn. De loonlast in België bedraagt 16 miljoen, terwijl dat in Nederland maar 11 miljoen is.

"Door die evolutie zien we dat de huidige fiscale regeling een ongewenst neveneffect heeft. Hoe hoger de lonen die een club betaalt, hoe meer belastingen ze niet moet doorstorten aan de overheid maar in de plaats daarvan kan herbesteden naar eigen goeddunken."

Zou Club Brugge wel in de halve finale van de Conference League staan als ze die enorme lonen niet konden betalen? "Voor alle duidelijkheid - die elementen staan los van mekaar. Als de steun doorslaggevend zou zijn, zou er beter FOD Financiën op jullie shirt staan in plaats van Unibet."

Van Peteghem wil zijn voorstel weer op tafel. "Maar we moeten wel, als we een opleidingscompetitie willen blijven, vooral investeren in die absolute basis. En dat blijft: de jeugd en de infrastructuur. Niét de spelerslonen."