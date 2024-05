Anderlecht heeft weinig vertrouwen in laatste aankoop en start daarom (alweer) zoektocht

Het is een beetje raar om nu alweer een doelmannenpolemiek te starten nadat 'het probleem' Maxime Dupé nog maar een paar maanden geleden opgelost werd. Anderlecht heeft zich echter de komst van Kasper Schmeichel nog niet beklaagd. Al zijn er wel vragen over zijn toekomstige vervanger.

Anderlecht trok de transfermarkt op toen Dupé verkocht werd en haalde Mads Kikkenborg weg bij het bescheiden Lyngby. De 24-jarige Deen werd gekocht met het oog op de toekomst en om te leren onder de vleugels van landgenoot Schmeichel.

Maar opmerkelijk genoeg was het na Nieuwjaar telkens Colin Coosemans die op de bank zat als tweede doelman. En toen Schmeichel geblesseerd uitviel, was het Coosemans die hem verving.

Brian Riemer zei toen droogweg dat Coosemans de tweede beste doelman in de kern van Anderlecht was. Naar wat we horen is Kikkenborg nog verre van klaar om een plaats tussen de palen op te eisen. Er zijn zelfs twijfels of hij dat ooit helemaal zal zijn.

Daarom heeft Jesper Fredberg nu al een lange lijst met potentiële doelmannen op zijn bureau liggen. Het is immers nog niet zeker dat Schmeichel zal blijven en dan blijft enkel Coosemans over als potentiële nummer 1.

Die krijgt wel het vertrouwen van zijn trainer, maar voor een topclub lijkt het niet voldoende om maar één optie te hebben. Ook gezien Coosemans nog maar een paar matchen echt getest is geweest.