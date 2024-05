🎥 Zes keer op het doelkader, hoeveel pech kan je hebben? Eerste finalist van de Champions League is bekend

Dortmund heeft zich voor het eerst in elf jaar tijd geplaatst voor de Champions League-finale. De Duitsers wonnen met 0-1 op het veld van PSG.

PSG nam het dinsdagavond thuis op tegen Borussia Dortmund in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De bezoekers mochten een 1-0 voorsprong van de heenwedstrijd verdedigen.

PSG begon meteen met het meeste balbezit, maar echt grote kansen bleven uit. Op het halfuur was het Karim Adeyemi die toch voor groot gevaar zorgde.

De jonge aanvaller kwam oog in oog met doelman Donnarumma, maar die kon zijn ploeg redden. Na de rust kwam de thuisploeg meteen goed uit de kleedkamers.

Kort na de pauze belandde de bal plots op de paal en kwam Dortmund erg goed weg. Maar toch was het de bezoekende ploeg die na 50 minuten spelen op voorsprong kwam. Mats Hummels kopte een hoekschop binnen.

Na het doelpunt begon PSG weer enorm hard te drukken. De kansen bleven komen, maar de paal kwam telkens miraculeus redding brengen voor Dortmund. Eerst was het Nuno Mendes die de paal trof.

Mbappé trapte van dichtbij richting doel, maar doelman Kobel tikte het leer door tegen de lat. Enkele minuten later was het Vitinha die zijn schot op de lat uiteen zag spatten. Zo trof PSG zes keer het doelkader in de twee wedstrijden.

Dortmund hield vol en won uiteindelijk met 0-1. Daardoor is de Duitse club als eerste zeker van een plaats in de Champions League-finale. Woensdag spelen Real Madrid en Bayern München nog tegen elkaar.