Siquet, Vanaken, Spileers, De Cuyper,... : de speelruimte van Tedesco blijft zeer beperkt ondanks de uitbreiding van de selecties voor het EK

Alle landen die binnenkort deelnemen aan het EK in Duitsland zullen 26 spelers mogen selecteren in plaats van 23. Toch heeft bondscoach Domenico Tedesco weinig speelruimte en zal hij niet iedereen tevreden kunnen stellen...

Het is op 28 mei, klokslag tien uur, dat Domenico Tedesco zijn 26-koppige selectie zal bekendmaken. Niet 23 dus, zoals eerst afgesproken. De UEFA heeft geluisterd naar de wil van de bondscoaches en kondigde deze aanpassing vorige week aan.

Één plek meer dan in maart... en drie onmisbaren toe te voegen

Voor de interlandperiode van maart en de oefenwedstrijden in Ierland en Engeland had Domenico Tedesco 25 spelers geselecteerd. Een selectie die dus zeer dicht zal liggen bij degene die we op het EK gaan zien, ondanks dat Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Alexis Saelemaekers afwezig waren vanwege blessures.

In de selectie zaten Olivier Deman, Koni De Winter en Zeno Debast, maar geen Hugo Siquet of De Cuyper. Vier doelmannen waren geselecteerd en verder het gebruikelijke. Onder deze 25 spelers had ook de geblesseerde Charles De Ketelaere niet gespeeld en was hij eerder teruggekeerd naar Bergamo.

Saelemaekers, Carrasco en De Bruyne zijn onmisbaar. Voor De Bruyne is geen uitleg nodig, Carrasco stond in de basis bij acht van de tien wedstrijden onder Tedesco, en Saelemaekers is in topvorm bij Bologna. Als ze fit zijn, is er geen kans dat ze het EK zullen missen.

Wie zal afvallen? Waarschijnlijk Deman, en moeilijk te zeggen voor de tweede, temeer omdat een selectie met drie doelmannen weinig waarschijnlijk lijkt, aangezien Tedesco dit nog nooit heeft gedaan bij de Rode Duivels.